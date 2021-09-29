Шесть школ из Татарстана вошли в число лучших в России

Шесть школ из Татарстана вошли в число наиболее конкурентоспособных в России. Это следует из включающего 100 образовательных учреждений рейтинга школ за 2021 год, составленного агентством RAEX.

«<…> более трети самых конкурентоспособных школ — 35 — сконцентрировано в Москве. Одиннадцать участников топ-100 представляют Московскую область, десять — Санкт-Петербург, шесть — Татарстан и пять — Челябинскую область», — цитирует исследование ТАСС.

При этом рейтинговое агентство отмечает, что с каждым годом количество регионов, школы которых вошли в топ-100, растет. В 2018 году таких субъектов Федерации было 22, в 2019-м — 24, а в 2021-м их 27.

Кроме того, в двадцатке лучших школ Приволжского федерального округа заметнее всего представлены именно образовательные учреждения Татарстана. В окружной топ вошли четыре школы республики. При этом казанский лицей №131 занял первое место, а Лицей имени Н. И. Лобачевского КФУ — третье.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рособрнадзор по поручению Президента РФ Владимира Путина провел работу по сокращению числа контрольных работ в школах.