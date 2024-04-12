В Татарстане 20 апреля откроют более 1 тыс. площадок для юбилейного «Тотального диктанта»

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Татарстане 20 апреля будет организовано более 1 тыс. площадок для проведения Международной просветительской акции «Тотальный диктант», которая в этом году отмечает 20-летие. Об этом сообщают организаторы.

Отмечается, что в Казани будут открыты более 200 площадок на базе библиотек, вузов, культурных центров, музеев и других мест, более 50 из них — для всех желающих.

Регистрация на участие в акции стартовала на сайте https://totaldict.ru/kazan/. Для очного написания диктанта нужно перейти во вкладку «Площадки» в личном кабинете и выбрать удобную площадку, вкладка «Площадки» доступна на сайте с 10 апреля.

Главными площадками Казани по традиции станут КЦ центр имени Пушкина и Нацбиблиотека РТ. В качестве диктующих приглашены актеры, певцы, блогеры, общественные деятели, журналисты и радиоведущие. В этом году текст для «Тотального диктанта» написала писатель, журналист и редактор Анна Матвеева.

«Как многие писатели, я, конечно же, мечтала стать автором Тотального диктанта и втайне примеряла к себе эту возможность. Но все равно для меня это стало полной неожиданностью. Очень радостной, — рассказала автор. — Текст, который напишут участники 20 апреля, будет посвящен дневникам: они меня очень давно интересуют — и как явление, и как жанр. И как писателя, и как человека».

Кроме того, иностранные студенты также смогут написать тест TRuD — для них будет зачитана упрощенная версия текста и проведено тестирование по русскому языку. Центральной площадкой станет Дом дружбы народов Татарстана.

«С каждым годом увеличивается не только количество площадок, но и становится больше желающих, кто стремится к повышению уровня собственных знаний. Особенно приятно наблюдать, что в „Тотальном диктанте“ активно принимает участие и молодёжь», — прокомментировал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.