Стартовала регистрация на «Тотальный диктант» — его напишут в 41 стране

Открылась регистрация для участия в акции «Тотальный диктант». 20 апреля свою грамотность проверят участники в 680 городах 41 страны, сообщают организаторы.

В настоящее время регистрация проводится на более чем 1,3 тысячи площадок по всему миру. Традиционно он проводится в вузах, школах, музеях, библиотеках и концертных залах, однако будут в списке и необычные места. Так, необычные площадки будут ждать гостей в Саратове (Петровский зал художественного музея имени А.Н. Радищева), в Тамбове (на балконе старинной усадьбы Асеевых), в Новосибирске (ТЭЦ-4), Братске (гидроэлектростанция). Напишут «Тотальный диктант и в Антарктиде: на станциях «Мирный», «Прогресс», «Новолазаревская» и «Восток».

«Каждый год мы стараемся сделать „Тотальный диктант“ по-настоящему тотальным, поэтому его пишут везде. Не только по всему миру, на всех континентах, в десятках стран, но и на полярных станциях, в космосе, под землей, под водой, в открытом океане и в воздухе. Это очень важно, потому что мы хотим показать, что для грамотности нет преград. Нет преград, чтобы совершенствовать свое владение русским языком», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Автором текста в этом году стала российская писательница и журналист Анна Матвеева. Она зачитает его на главной площадке столицы «Тотального диктанта», в конгресс-центре «Рубин» в Томске.

Подробнее о дикторах, площадках и мероприятиях в период проведения «Тотального диктанта» можно узнать на сайте акции.