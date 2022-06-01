Гидрометцентр РТ: начало июня окажется холоднее климатической нормы

Синоптики Татарстана считают, что в 2022 году первая декада июня окажется холоднее климатической нормы. Согласно прогнозу, средняя температура в ближайшие 10 дней будет колебаться в пределах 15-16 градусов тепла.

«Средняя температура воздуха с 1 по 10 июня 2022 года ожидается на 0,5˚ ниже климатической нормы (норма по РТ +16,2˚, по Казани +16,7˚)», - говорится в сообщении УГМС по РТ.

Ранее сообщалось, что на этой неделе температура воздуха в Татарстане поднимется до +27˚С.