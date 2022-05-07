В Татарстане 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны получили субсидию на жилье

В Татарстане более 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны получили субсидию на приобретение жилья. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

«Важной и значимой формой поддержки ветеранов является обеспечение жильем. С начала реализации программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны из федерального бюджета было перечислено более 20 млрд рублей. 19 132 ветерана получили субсидию на приобретение жилья», – рассказала вице-премьер.

Фазлеева подчеркнула, что в этом году в республике жилищные условия улучшат еще два ветерана. Она добавила, что также проводится работа по ремонту жилых помещений, где проживают ветераны. В настоящее время работы продолжаются на шести объектах.

«За последние годы силами муниципальных районов с привлечением неравнодушных жителей и руководителей предприятий республики осуществлен ремонт 165 жилых помещений ветеранов», – отметила заместитель Премьер-министра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане проживает 359 непосредственных участников Великой Отечественной войны.