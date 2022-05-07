В Татарстане проживает 359 непосредственных участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования в РТ 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

«Время неумолимо, число участников Великой Отечественной войны сокращается. Наша задача — сохранить подвиг каждого, не допустить фальсификации и переписывания истории. И противодействовать этому можно только основываясь на достоверных фактах и цифрах», — сказала вице-премьер.

Фазлеева уточнила, что всего в категорию, которая приравнена к участникам Великой Отечественной войны, включая жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, насчитывается 17 938 человек.

«В 2015 году количество всех категорий составляло 76 839, непосредственных участников Великой Отечественной войны на тот момент было 3 589», — подчеркнула она.