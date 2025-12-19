news_header_top
Руc Тат
Общество 19 декабря 2025 06:00

В Татарстане 19 декабря ожидается снег, гололедица и порывистый ветер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В пятницу, 19 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с небольшим и умеренным, местами – мокрым снегом. По данным Гидрометцентра РТ, ночью на севере и востоке республики снег может быть сильным, возможен гололед.

Ветер западный 7-12 м/с, ночью местами порывами до 16 м/с.

Температура ночью составит 0…-3 °C, днем – -1…+2 °C.

На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная, водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

#прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
