Водителей в Татарстане предупредили о сильном снеге и гололедице

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В пятницу 19 декабря на территории республики ожидаются сильный ветер до 16 метров в секунду, сильный снег, на дорогах гололедица. Сотрудники Госавтоинспекции призывают автомобилистов соблюдать повышенную осторожность и учитывать сложную дорожную обстановку.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также учитывать ухудшение видимости и сцепление с дорогой.

Пешеходы должны переходить дорогу только в установленных местах, а также использовать световозвращающие элементы в темное время суток.