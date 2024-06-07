В Татарстане 159 выпускников получили сто баллов за три предмета ЕГЭ

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В Татарстане по результатам ЕГЭ по химии, географии и литературе более 150 выпускников стали стобалльниками. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время посещения пункта проведения экзамена в казанской гимназии №8.

«Результаты экзаменов по русскому языку и математике мы пока не знаем, а по химии, географии и литературе [они] известны. В этом году у нас уже 159 стобалльников по этим трем предметам. В прошлом году было 93», — рассказал глава Минобрнауки.

По его словам, больше всего стобалльников на ЕГЭ по литературе — 107 выпускников. В 2023 году по этому предмету сто баллов набрали 65 человек. На ЕГЭ по химии высокие результаты получили 49 одиннадцатиклассников, в прошлом году их было 26. Географию на сто баллов сдали три школьника, а в прошлом году — два.

«По химии и географии результаты выше, чем в прошлом году. По литературе чуть ниже, но на 0,2 балла — это нестрашно. Главное, что интерес к русской литературе у школьников есть. И количество детей, выбирающих этот предмет на ЕГЭ, ежегодно увеличивается», — подчеркнул Хадиуллин.

В Татарстане в этом году также увеличилось число выпускников, выбирающих ЕГЭ по китайскому языку, о чем сообщал «Татар-информ».