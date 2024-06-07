Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане 159 выпускников получили сто баллов за три предмета ЕГЭ
В Татарстане по результатам ЕГЭ по химии, географии и литературе более 150 выпускников стали стобалльниками. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время посещения пункта проведения экзамена в казанской гимназии №8.
«Результаты экзаменов по русскому языку и математике мы пока не знаем, а по химии, географии и литературе [они] известны. В этом году у нас уже 159 стобалльников по этим трем предметам. В прошлом году было 93», — рассказал глава Минобрнауки.
По его словам, больше всего стобалльников на ЕГЭ по литературе — 107 выпускников. В 2023 году по этому предмету сто баллов набрали 65 человек. На ЕГЭ по химии высокие результаты получили 49 одиннадцатиклассников, в прошлом году их было 26. Географию на сто баллов сдали три школьника, а в прошлом году — два.
«По химии и географии результаты выше, чем в прошлом году. По литературе чуть ниже, но на 0,2 балла — это нестрашно. Главное, что интерес к русской литературе у школьников есть. И количество детей, выбирающих этот предмет на ЕГЭ, ежегодно увеличивается», — подчеркнул Хадиуллин.
В Татарстане в этом году также увеличилось число выпускников, выбирающих ЕГЭ по китайскому языку, о чем сообщал «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»