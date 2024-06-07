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В Татарстане выросло число участников ЕГЭ по китайскому языку
В Татарстане увеличилось количество выпускников, выбирающих ЕГЭ по китайскому языку. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время посещения пункта проведения экзамена в казанской гимназии №8.
«Шесть выпускников заявились на ЕГЭ по китайскому языку. В этом году их на четыре человека больше. В 2023 году экзамен по китайскому сдали двое», — рассказал глава Минобрнауки.
В прошлом году средний балл на ЕГЭ по китайскому языку составил 56.
На устную часть экзамена выпускникам выделено 14 минут, на письменную — три часа.
Единый государственный экзамен по иностранным языкам (устная часть) проводится 7 и 8 июня. Письменная часть назначена на 11 июня.
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