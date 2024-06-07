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Общество 7 июня 2024 12:42

В Татарстане выросло число участников ЕГЭ по китайскому языку

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В Татарстане увеличилось количество выпускников, выбирающих ЕГЭ по китайскому языку. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время посещения пункта проведения экзамена в казанской гимназии №8.

«Шесть выпускников заявились на ЕГЭ по китайскому языку. В этом году их на четыре человека больше. В 2023 году экзамен по китайскому сдали двое», — рассказал глава Минобрнауки.

В прошлом году средний балл на ЕГЭ по китайскому языку составил 56.

На устную часть экзамена выпускникам выделено 14 минут, на письменную три часа.

Единый государственный экзамен по иностранным языкам (устная часть) проводится 7 и 8 июня. Письменная часть назначена на 11 июня.

#егэ по китайскому языку #егэ
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