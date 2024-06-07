В Татарстане выросло число участников ЕГЭ по китайскому языку

В Татарстане увеличилось количество выпускников, выбирающих ЕГЭ по китайскому языку. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время посещения пункта проведения экзамена в казанской гимназии №8.

«Шесть выпускников заявились на ЕГЭ по китайскому языку. В этом году их на четыре человека больше. В 2023 году экзамен по китайскому сдали двое», — рассказал глава Минобрнауки.

В прошлом году средний балл на ЕГЭ по китайскому языку составил 56.

На устную часть экзамена выпускникам выделено 14 минут, на письменную — три часа.

Единый государственный экзамен по иностранным языкам (устная часть) проводится 7 и 8 июня. Письменная часть назначена на 11 июня.