В Татарстане 156 выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане 156 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, причем двое одиннадцатиклассников получили по два стобалльных результата. В этом году наблюдается небольшое снижение стобалльников по русскому языку. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в казанской школе №139, где организован пункт проведения экзамена.

«Сто баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня получили четыре выпускника. Русский язык на сто баллов сдали 54 одиннадцатиклассника, по литературе – 65, географии – 2, физике – 3, истории – 2. По химии 26 стобалльников, это больше, чем в прошлом году. Но это пока предварительные итоги», – рассказал глава Минобрнауки.

Средний балл на ЕГЭ по химии в Татарстане составил 66,74, что на пять выше, чем в прошлом году. На семь баллов увеличился средний результат экзамена по литературе, в этом учебном году он достиг 72,67, отметил Хадиуллин.

При этом, по его словам, количество выпускников, которые выбирают ЕГЭ по физике и химии, снижается каждый год в целом по России.

В основной период единого государственного экзамена не преодолели необходимый порог по баллам по химии – 147 человек, литературе – девять, географии – четыре, русскому языку – 12, базовой математике – 74, профильной математике – 298, физике – 68, истории – 88. Один школьник был удален с экзамена по русскому языку.

Единый республиканский экзамен по родному (татарскому) языку сдали четыре человека. Средний балл составил 79,25.

Основной период ЕГЭ стартовал 26 мая и завершится 1 июля.