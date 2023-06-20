Два выпускника в Татарстане набрали по 200 баллов за два предмета на ЕГЭ

В Татарстане два выпускника набрали по 200 баллов на ЕГЭ. Таких результатов школьницам удалось добиться на экзаменах по русскому языку и литературе. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в казанской школе №139, где организован пункт проведения экзамена.

«У нас два выпускника получили 200 баллов. Это Полина Еланская из школы №10 Нижнекамска и Александра Гришанова из лицея №1 Чистополя», – рассказал глава Минобрнауки.

Основной период единого государственного экзамена начался 26 мая и завершится 1 июля. Дополнительный срок для сдающих русский язык и базовую математику будет проведен с 6 по 19 сентября.

В этом году в Татарстане организованы 124 пункта проведения экзамена, в том числе 85 пунктов в школах с 1,5 тыс. аудиториями с онлайн-видеонаблюдением.