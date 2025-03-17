В Татарстане 129 раз дети подали сигнал о помощи через приложение «Заступник»

Ирина Волынец

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Татарстане через приложение «Заступник» было подано 129 сигналов о помощи. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о промежуточных итогах работы волонтерского сообщества «Заступник» в РТ рассказала Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

В ста случаях помощь детям оказали родители, а в 19 – волонтеры сообщества «Заступник».

«Итогом промежуточной работы в Татарстане стала цифра 110 тысяч пользователей. Это хороший показатель, но надо понимать, что в республике живет 4 миллиона человек и чем больше людей подключится к сообществу, тем быстрее ребенку придут на помощь», – рассказала спикер.

«Заступник» – это единственное бесплатное мобильное приложение, которое позволяет детям в экстренной ситуации не только подать сигнал бедствия, но и получить помощь родителей и сотрудников экстренных служб в кратчайшие сроки.

«Заступник» был запущен по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в сотрудничестве с Министерством образования и науки РТ и Министерством внутренних дел по РТ. Проект реализуется центром помощи «Заступник». В рамках этого проекта было разработано бесплатное мобильное приложение, которое признано лучшим приложением Рунета в своей категории.