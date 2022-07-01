В Татарстане 12 выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ

В Татарстане 178 выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ, 12 школьников получили по 200 баллов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Итоги единого госэкзамена подведены пока без результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ», – уточнили в министерстве.

Дести баллов по русскому языку и литературе получили выпускники казанских гимназий №94 и 18, лицея №26. По русскому языку и химии двухсотбалльниками стали участники ЕГЭ из бугульминских лицея №2 и школы №5, мензелинской школы №2, лицея №83 – Центра образования Приволжского района Казани и гимназии №26 Набережных Челнов.

За экзамены по химии и биологии самые высокие баллы получили учащиеся лицея №78 Набережных Челнов и Муслюмовской гимназии.

Двести баллов по литературе и английскому языку набрала выпускница гимназии №76 Набережных Челнов, по русскому и английскому языкам – ученица школы № 9 Нурлата.