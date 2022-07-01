В Челнах ученица гимназии №76 набрала 100 баллов по двум предметам ЕГЭ

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Выпускница 11 класса гимназии №76 Эльвира Хайрутдинова получила 100 баллов сразу по двум предметам ЕГЭ — литературе и английскому языку. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Эльвира — призер муниципального и республиканского этапов Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.

«200 баллов — это достойная награда за упорный труд и настойчивость, за стремление быть первой во всем! Молодец! Гордимся! Наши поздравления выпускнице, учителям и родителям!» — говорится в сообщении.

Эльвира Хайрутдинова стала третьей выпускницей, набравшей 200 баллов по двум предметам. Альбина Сайфуллина, которая учится в гимназии №26, получила по 100 баллов по русскому языку и химии, а выпускница лицея №78 им. Пушкина Гульнара Гараева набрала высшие баллы по химии и биологии.

Ранее рейтинговое агентство RAEX-аналитика опубликовало рейтинг лучших школ Республики Татарстан по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в 2021 году. В числе лучших оказались образовательные учреждения Набережных Челнов: лицей №78 им. А.С. Пушкина, гимназия №26, гимназия №77.