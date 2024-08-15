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В Татарстане 12 техникумов заполнили бюджетные места менее чем на 95%
В Татарстане 12 колледжей и техникумов выполнили контрольные цифры приема менее чем на 95%. В их число попали три ресурсных центра – Актанышский технологичекий техникум, Мензелинский сельхозтехникум и Мензелинский педколледж. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.
«Это говорит об их недостаточной профориентационной работе, неправильном планировании и об отсутствии взаимодействия с работодателями. Прошу руководителей усилить работу в данном направлении», – заявил министр образования и науки.
Хадиуллин отметил, что контрольные цифры приема для колледжей и техникумов утверждаются с учетом запросов и при непосредственном участии работодателей. Они ежегодно увеличиваются примерно на 10%.
«В прошедшем учебном году прием в учреждения среднего профессионального образования с учетом внебюджетных мест составил более 25 тыс. человек», – подчеркнул докладчик.
Он добавил, что увеличение наблюдается по таким направлениям подготовки, как машиностроение, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, сфера IT.
«Наша задача – максимально выполнить контрольные цифры приема. По итогам прошлого года этот показатель составил 98%, что на 1,5% выше по сравнению с предыдущим годом», – заключил Хадиуллин.
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