В Татарстане 10 школ полностью закрыты из-за гриппа и ОРВИ

В Татарстане 10 школ полностью закрыты на разобщение из-за эпидемиологической обстановки. На разобщение также выведены классы в 357 школах, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Чтобы избежать большого количества заболевших, полностью закрыты на разобщение по две школы в Актанышском и Тукаевском районах, по одной – в Мензелинском и Тетюшском районах и четыре – в Лаишевском районе, – отметили в министерстве. – На разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ».

Кроме того, сегодня 758 учащихся не прошли ежедневный «утренний фильтр», всего начиная с 1 сентября медицинский контроль не прошли 42 444 учеников.

За выходные в школах были проведены генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 7 по 12 февраля для первоклассников будут организованы дополнительные каникулы.