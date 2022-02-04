В Татарстане для первоклассников с 7 февраля будут организованы дополнительные каникулы

В Татарстане для первоклассников с 7 по 12 февраля будут организованы дополнительные каникулы, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Дополнительные каникулы для первоклассников организованы согласно учебному плану. В школах запланированы совместные мероприятия на свежем воздухе, дети посетят музеи и театры, Исторический парк “Россия – моя история”», – отметили в министерстве.

Так, 7 февраля для детей проведут мастер-класс музыканты Государственного симфонического оркестра в рамках проекта «Волшебные струны оркестра», в казанском детском центре «Молодость» пройдут городские соревнования по запуску бумажных самолетов «Спасибо за чистое небо». А 12 февраля состоится массовая гонка «Лыжня России».