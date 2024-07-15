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Десять иностранцев, заключивших контракт на участие в СВО, получили гражданство РФ
В Татарстане десять иностранных граждан, заключивших контракт на участие в СВО, получили российское гражданство. 16 заявлений находятся на рассмотрении. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев во время телемарафона «Вступай в армию Победы».
«Для получения российского гражданства иностранный гражданин должен предоставить оригинал своего контракта. Если поменял фамилию или имя, то предоставляет соответствующий документ. Нужно оплатить госпошлину, на сегодня она составляет 4,2 тыс. рублей. Перечень документов есть в указе Президента РФ от января этого года», – рассказал спикер.
Он уточнил, что дистанционно подать документы нельзя, иностранный гражданин должен подтвердить свою личность.
По словам Галеева, срок рассмотрения заявлений на получение гражданства – до трех месяцев. Но для граждан, которые заключили контракт на участие в СВО, он составляет один месяц.
«Когда иностранный гражданин получает гражданство России, он получает все льготы и права, которые имеют россияне», – подчеркнул спикер.
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