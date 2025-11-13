В Татарстане за 10 дней подешевели две марки бензина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане за период с 27 октября по 5 ноября бензин марки АИ-95 подешевел на 52 копейки или до 63,54 рубля за литр топлива. Также в республике за аналогичный период стал дешевле АИ-92, а именно на 10 копеек или до 60,5 рубля за литр. Такие данные следуют из статистики Татарстанстата.

При этом в Татарстане за то же время подорожал АИ-98. Бензин премиум-марки стал дороже на 57 копеек, до 86,08 рубля за литр. Также вырос в цене и дизель, а именно на 3 копейки или до 69,8 рубля за литр.