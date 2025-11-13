На пяти заправках Татарстана выявили некачественное топливо

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане проверили бензин на 150 заправках и выявили некачественное топливо на пяти из них. Всего же специалисты взяли почти 300 проб топлива, сообщил начальник отдела управления по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ Шамиль Гумеров. Эти цифры были озвучены во время пресс-тура в рамках месячника по мониторингу качества реализуемых и потребляемых моторных топлив, который начался 27 октября.

«Как правило, все несоответствия связаны с дизельным топливом», – рассказал специалист.

Он пояснил, что такие несоответствия чаще всего связаны с переходом между различными видами дизельного топлива из-за изменений в погоде.

В республике используются три вида дизеля: летний с температурой до -5 градусов, всесезонный до -15 градусов и зимний до -32 градусов. А резервуар для дизеля у всех АЗС один, из-за чего на некоторых станциях происходит смешение двух видов топлива и, как следствие, несоответствие требованиям.

Гумеров добавил, что на крупных сетевых АЗС таких огрехов обычно не бывает, так как там полностью сливают один вид топлива и только после этого заливают другой, а вот на местных малых станциях без своих лабораторий бывают нарушения.

Сама процедура состоит в том, что специалисты приезжают на АЗС, набирают топливо для анализа и отправляют его в аккредитованные стационарные лаборатории. Здесь над ними проводят ряд химических опытов, определяющих качество топлива.