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Ру Тат
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Здоровье
8 декабря 2022  11:28
Эвелина Киселёва

Информацию о возвращении челнинского врача из зоны СВО в Горздраве назвали фейком

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В СМИ появилась информация о том, что главный врач детской поликлиники из Набережных Челнов вернулся из зоны СВО, однако эта информация не соответствует действительности, ее назвали фейком. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Медик изначально не был командирован в зону специальной военной операции.

«Врач работал на территории новых присоединенных регионов РФ, куда был направлен для оказания медицинской помощи населению вместе с другими врачами республики», – объяснили в Горздраве.

Ранее министр здравоохранения РТ Марат Садыков рассказывал, что к детям из ЛНР отправились педиатры республики, чтобы провести диспансеризацию. Также в Донбасс выезжала мобильная поликлиника с врачами для взрослых. 

#ЛНР #врач-педиатр
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