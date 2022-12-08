Информацию о возвращении челнинского врача из зоны СВО в Горздраве назвали фейком

В СМИ появилась информация о том, что главный врач детской поликлиники из Набережных Челнов вернулся из зоны СВО, однако эта информация не соответствует действительности, ее назвали фейком. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Медик изначально не был командирован в зону специальной военной операции.

«Врач работал на территории новых присоединенных регионов РФ, куда был направлен для оказания медицинской помощи населению вместе с другими врачами республики», – объяснили в Горздраве.

Ранее министр здравоохранения РТ Марат Садыков рассказывал, что к детям из ЛНР отправились педиатры республики, чтобы провести диспансеризацию. Также в Донбасс выезжала мобильная поликлиника с врачами для взрослых.