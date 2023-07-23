Новая рабочая неделя в Татарстане начнется с дождя, грозы и порывистого ветра

Фото: «Татар-информ»

В понедельник, 24 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет дождь, ночью местами. Утром в отдельных районах – с грозой. Ветер юго-западный со скростью 7-12 м/с, утром и днем местами порывами 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться в ночные часы от +12 до +17 градусов, в дневные – от +20 до +25 градусов.

Во вторник, 25 июля, будет облачная погода. снова пройдет небольшой дождь, ночью местами. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем местами порывами 15-18 м/с. Воздух ночью прогреется до 11-16 градусов тепла, днем – 21-26 градусов выше нуля.

Напомним, сегодня днем в Татарстане не ожидается существенных осадков, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха в целом по республике будет варьироваться от 21 до 26 градусов, в Казани – от 23 до 25 градусов тепла.