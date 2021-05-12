В Татарстан продолжают поступать соболезнования в связи с трагедией в гимназии Казани

В адрес руководства Татарстана продолжают поступать телеграммы-соболезнования в связи с нападением на казанскую гимназию №175, в результате которого погибли девять человек и еще 23 госпитализированы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова. В телеграмме он отметил, что «невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей».

«От имени белорусского народа и от себя лично направляю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана, а также желаю скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии», — подчеркнул Лукашенко.

Телеграмму направила также глава Бахчисарайского района Крыма Ольга Урайкина. «Мы, бахчисарайцы, разделяем с вами горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты. Выражаем искренние слова поддержки и сочувствия семьям пострадавших в трагедии. Желаем скорейшего выздоровления тем, что находится сейчас в больницах, стойкости и душевных сил — родственникам погибших», — заметила она.

Соболезнование выразил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. «Случившееся — страшная трагедия, которая отзывается горечью в сердце каждого из нас. Потрясен столь чудовищным преступлением, унесшим жизни детей и взрослых. В этот трудный час мы скорбим вместе с вами, разделяя боль невосполнимой утраты, и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Губернатор префектуры Исикава Танимото Масанори выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения. «Мы строго осуждаем подобное жестокое и подлое поведение, которое не может быть оправдано никакими причинами», — говорится в тексте.

Кроме того, телеграммы-соболезнования поступили от Посольства Исламской Республики Афганистан в РФ, Посольства Доминиканской Республики в РФ, Посольства Германии в Москве, Посольства РФ в Королевстве Таиланд и др.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Советский суд Казани доставили 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии.