В Татарстан пришло 77 тыс. доз «Спутника V» для повторной вакцинации

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В Татарстан пришла новая партия «Спутника V» для жителей, которые хотят привиться второй раз. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«В Татарстан поступило 77 000 доз вакцины «Спутник V» для повторной вакцинации», – отметили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что прививка предназначена для жителей Татарстана, которые уже прошли вакцинацию шесть месяцев назад.

Ранее ИА «Татар-информ» публиковало инструкцию к повторной вакцинации от Covid-19 для татарстанцев.