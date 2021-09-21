В Татарстан пришло 77 тыс. доз «Спутника V» для повторной вакцинации
В Татарстан пришла новая партия «Спутника V» для жителей, которые хотят привиться второй раз. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
«В Татарстан поступило 77 000 доз вакцины «Спутник V» для повторной вакцинации», – отметили в ведомстве.
В Минздраве напомнили, что прививка предназначена для жителей Татарстана, которые уже прошли вакцинацию шесть месяцев назад.
Ранее ИА «Татар-информ» публиковало инструкцию к повторной вакцинации от Covid-19 для татарстанцев.