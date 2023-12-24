news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстан пришли небольшое похолодание, снег и сильная гололедица
Скопировать ссылку
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В воскресенье днем в Татарстане ожидаются умеренный снег и мокрый снег, туман и небольшое похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируется ветер порывами до 11 м/с. Ночью столбики термометров покажут от −2 до −7 градусов, а днем не поднимутся выше нуля: от 0 до −5. В связи с этим в республике прогнозируются гололед и сильная гололедица на дорогах, о чем сообщал «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2