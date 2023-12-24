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Общество 24 декабря 2023 08:00

В Татарстан пришли небольшое похолодание, снег и сильная гололедица

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В Татарстан пришли небольшое похолодание, снег и сильная гололедица
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В воскресенье днем в Татарстане ожидаются умеренный снег и мокрый снег, туман и небольшое похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется ветер порывами до 11 м/с. Ночью столбики термометров покажут от −2 до −7 градусов, а днем не поднимутся выше нуля: от 0 до −5. В связи с этим в республике прогнозируются гололед и сильная гололедица на дорогах, о чем сообщал «Татар-информ».

#прогноз погоды #гололед #похолодание
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