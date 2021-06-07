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Ру Тат
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7 июня 2021  19:38

В Татарстан прибыл губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

В Татарстан прибыл губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
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В Татарстан прибыл губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Высокого гостя в Международном аэропорту «Казань» встретил Президент республики Рустам Минниханов.

«Губернатор ЯНАО вместе с делегацией региона примет участие в программе обучения управленческих команд, которая пройдет в Казани с 8-10 июня», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Ранее сообщалось, что в РТ прибыла делегация из Республики Саха во главе с Айсеном Николаевым, которая также примет участие в интенсиве. 

Фото предоставлено пресс-службой Президента РТ. 

 

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