В Казань прибыл глава Якутии Айсен Николаев

В Татарстан прибыл глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. В Международном аэропорту «Казань» гостя встретил Президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

Сегодня в республике стартовали дни Якутии. Обширная программа мероприятий включает выставку IT-проектов, межрегиональный форум «Якутия – Татарстан», товарищеские встречи по национальным видам спорта между спортсменами, кинопоказы, круглые столы, например, о путях развития литератур тюркоязычных народов России, научно-исследовательских проектах для взаимодействия Татарстана и Якутии и др.

«Торжественное открытие дней Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан состоится завтра, 8 июня, на площади Государственного академического театра имени Галиаскара Камала», – отметила Галимова.

Также прибывшая команда управленцев в течение трех дней пройдет интенсив по изучению лучших практик Татарстана в госуправлении.

Фото предоставлено пресс-службой Президента РТ.