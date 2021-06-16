В Татарстан после жары придет похолодание

Завтра, 17 июня, в Татарстане ожидается ощутимое понижение температуры. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Сегодня днем в республике наблюдается жаркая погода. Температура воздуха составляет от 27,5 до 33,3 градуса тепла (максимум зафиксирован на территории Казани). Но из-за «смены воздушных потоков на северо-западные» погодные условия изменятся. После прохода атмосферного фронта на регион начнет оказывать влияние антициклон.

Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов выше нуля. Днем столбики термометров не поднимутся выше +20, +25 градусов.

При этом в небе над республикой сохранится переменная облачность. Вечером 16-го числа локально вероятны сильные дожди, ночью будут идти кратковременные дожди, а днем 17-го небольшие дожди возможны лишь местами. Кое-где ожидаются грозы, в отдельных районах прогнозируется град.

Будет дуть умеренный южный ветер, который со временем поменяет направление северо-западное. При грозах он будет усиливаться до 15–20 м/с, а вечером 16 июня кое-где — и до 24 м/с.