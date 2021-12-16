Синоптики Татарстана предупреждают о мокром снеге и гололеде

Завтра, 17 декабря, в Татарстане из-за прохождения теплого атмосферного фронта ожидается очередное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Будет идти снег и мокрый снег. Местами как ночью, так и днем вероятен гололед.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер. На дорогах сохранится гололедица, предупреждают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по региону составит от -2 до -7 градусов (в Казани — от -3 до -5). В дневные — воздух прогреется до 0, -5 градусов (в столице республики — до -1, -3). Теплее всего будет на юго-западе РТ, отмечают метеорологи.