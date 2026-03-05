news_header_top
Общество 5 марта 2026 15:22

В «Татар-информе» проработан проект международной редакции

Проработан проект международной редакции на базе информационного агентства «Татар-информ». Об этом на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сообщил его руководитель Айдар Салимгараев.

«У нас установлены прочные партнёрские связи с ведущими медиаресурсами дружественных стран. Совокупная аудитория наших медиапартнеров составляет более 4,3 млрд человек. Чтобы использовать потенциал наработанных связей, необходим постоянный обмен материалами о республике на английском, китайском, арабском языках с учетом запросов зарубежной аудитории. Для решения этой задачи проработан проект международной редакции на базе ИА „Татар-информ“», – заявил он.

Салимгараев обратился к руководителю Администрации Раиса Татарстана Асгату Сафарову с просьбой поддержать этот проект, который может стать важным шагом в формировании позитивного образа России в мировом информационном пространстве.

Новости партнеров