Айдар Салимгараев отметил успехи «Татар-информа» в начале 2026 года

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В январе 2026 года «Татар-информ» значительно улучшил свои позиции в рейтинге «Дзен», поднявшись на 23 пункта и войдя в общероссийский топ-40 СМИ. Об этом на расширенном заседании Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сообщил его руководитель Айдар Салимгараев.

«Нашими СМИ достигнуты показатели в 332 тыс. уникальных посетителей сайтов за сутки, почти 16 млн подписчиков в соцсетях. В январе 2026 года «Татар-информ» значительно улучшил свои позиции в рейтинге «Дзен», поднявшись на 23 пункта и войдя в общероссийский топ-40 СМИ. По итогам «Медиаологии» за 2025 год «Татар-информ» остается самым цитируемым СМИ Татарстана», – подчеркнул он.

Контент на татарском языке стал самой быстрорастущей категорией среди онлайн-СМИ. За последние три года его трафик вырос на 30%, причем треть аудитории – из других регионов России. Одновременно с этим фиксируется и общее падение посещаемости веб-сайтов на 17-22%, в том числе из-за интеграции ИИ в поисковики и изменений в соцсетях, где большую часть ленты составляет безличный контент, управляемый ИИ, добавил Салимгараев.