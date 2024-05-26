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Политика 26 мая 2024 20:45

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

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Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с визитом в Узбекистан. Ожидается, что в составе российской делегации он присоединится к мероприятиям Совета регионов государств.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, Рустам Минниханов будет участвовать в мероприятиях с участием президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Также в рамках визита будет подписан ряд соглашений.

Напомним, что месяцем ранее Рустам Минниханов уже посещал республику. Тогда он принял участие в промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

#Рустам Минниханов #Узбекистан
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