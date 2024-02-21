В Танковом училище наградили медалью «За храбрость» курсантов-участников СВО

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Сегодня в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище во время митинга, посвященного 105-летию учебного заведения, прошло торжественное награждение курсантов-участников СВО.

Главный федеральный инспектор полномочного представителя Президента РФ в ПФО по Республике Татарстан Виктор Демидов вручил награды преподавателям и курсантам училища. Среди награждаемых – два сержанта и ефрейтор. Им вручили медали «За храбрость». Курсанты поступили в училище уже после участия в специальной военной операции, где проявили мужество и отвагу, выполняя воинский долг.

Напомним, что на мероприятие приглашены родные курсантов, первые лица государства и родные Героев, которые здесь когда-то учились. Митинг начался с построения, после чего состоялось выступление гостей. После возложения цветов к мемориалу прозвучали три выстрела в память о погибших защитниках Родины.