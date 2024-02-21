В Казанском танковом училище возложили цветы к памятнику погибшим выпускникам

Сегодня в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище возложили цветы к мемориалу погибшим выпускникам-танкистам. Мероприятие прошло во время торжественного митинга, посвященного 105-летнему юбилею училища.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На мероприятие приглашены родные курсантов, первые лица государства и родные Героев, которые здесь когда-то учились.

Митинг начался с построения, после чего состоялось выступление гостей. Далее, после возложения цветов к мемориалу прозвучали три выстрела в память о погибших защитниках Родины.