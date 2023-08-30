В Танковом училище Казани герои России пообщались с курсантами

Сегодня в казанском высшем танковом командном краснознаменном училище ордена Жукова герои России пообщались с курсантами и рассказали им о своем опыте службы.

Формат встречи был следующим: сначала герои выходили к трибуне, представлялись, рассказывали о своем подвиге и давали советы молодым. Потом у курсантов была возможность задать конкретным людям интересующие их вопросы.

«Сегодня у нас была уникальная возможность посетить родное училище, где собрали наше подрастающее поколение. В беседе посетители задали интересные вопросы о повседневных действиях и тех, которые проходят в СВО», – рассказал герой России Артур Орлов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По его словам, курсанты даже во время беседы учились. Они проводили анализ разговора и интересовались современной тактикой, все ли, что они изучают, используется в боевых действиях.

«Они интересуются также психологией общения командира с подчиненным. Это очень важно, так как им вести людей за собой после выпуска и выстраивать с ними взаимоотношения», – сказал он.

Он также отметил, что ребята учатся в легендарном танковом училище, в котором он тоже учился.

«Здесь находится преподавательский состав, который доводит всю необходимую информацию до курсантов. Учиться нужно в пункте постоянной дислокации в мирное время. Ребята должны все впитывать как губки, им это пригодится», – сказал он.

Патриотизм, по мнению героя России, в молодых людях нужно растить и воспитывать.

«Здесь мы им напомнили о патриотизме. Ребята, будущие командиры, они должны быть компетентны и с честью нести службу», – сказал он.

Напомним, Артур Орлов выполнял задачи в спецоперации на Украине, будучи командиром танкового батальона.

Штурмовая группа под командованием майора Артура Орлова выполняла боевую задачу по выявлению, блокированию и уничтожению подразделений националистических батальонов. В ходе наступления его отряд столкнулся с упорным сопротивлением противника, занявшем оборону в хорошо укрепленном опорном пункте. Однако офицер совершил обходной маневр, застал украинских военных врасплох и подорвал его оборону.