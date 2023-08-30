Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Танковом училище Казани герои России пообщались с курсантами
Сегодня в казанском высшем танковом командном краснознаменном училище ордена Жукова герои России пообщались с курсантами и рассказали им о своем опыте службы.
Формат встречи был следующим: сначала герои выходили к трибуне, представлялись, рассказывали о своем подвиге и давали советы молодым. Потом у курсантов была возможность задать конкретным людям интересующие их вопросы.
«Сегодня у нас была уникальная возможность посетить родное училище, где собрали наше подрастающее поколение. В беседе посетители задали интересные вопросы о повседневных действиях и тех, которые проходят в СВО», – рассказал герой России Артур Орлов.
По его словам, курсанты даже во время беседы учились. Они проводили анализ разговора и интересовались современной тактикой, все ли, что они изучают, используется в боевых действиях.
«Они интересуются также психологией общения командира с подчиненным. Это очень важно, так как им вести людей за собой после выпуска и выстраивать с ними взаимоотношения», – сказал он.
Он также отметил, что ребята учатся в легендарном танковом училище, в котором он тоже учился.
«Здесь находится преподавательский состав, который доводит всю необходимую информацию до курсантов. Учиться нужно в пункте постоянной дислокации в мирное время. Ребята должны все впитывать как губки, им это пригодится», – сказал он.
Патриотизм, по мнению героя России, в молодых людях нужно растить и воспитывать.
«Здесь мы им напомнили о патриотизме. Ребята, будущие командиры, они должны быть компетентны и с честью нести службу», – сказал он.
Напомним, Артур Орлов выполнял задачи в спецоперации на Украине, будучи командиром танкового батальона.
Штурмовая группа под командованием майора Артура Орлова выполняла боевую задачу по выявлению, блокированию и уничтожению подразделений националистических батальонов. В ходе наступления его отряд столкнулся с упорным сопротивлением противника, занявшем оборону в хорошо укрепленном опорном пункте. Однако офицер совершил обходной маневр, застал украинских военных врасплох и подорвал его оборону.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа