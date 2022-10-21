Еще два выпускника Казанского танкового училища получили звание Героя России

Еще два выпускника Казанского танкового училища Руслан Курбанов и Артур Орлов получили звание Героя России. Высокой награды они были удостоены за подвиги во время спецоперации на Украине.

Под командованием старшего лейтенанта Руслана Курбанова танковый взвод выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов. Продвигаясь в глубь обороны противника, его экипаж был атакован противником из ручного ПТУР, в результате чего офицер получил ранение. Убедившись в исправности техники, экипаж Курбанова продолжил вести бои с националистами и обеспечил захват ключевых позиций вблизи стратегически важного населенного пункта.

За четыре дня танковый взвод Курбанова уничтожил 36 единиц техники противника, в том числе 14 танков, минометную батарею и более 200 националистов.

Артур Орлов выполняет задачи в спецоперации на Украине, будучи командиром танкового батальона.

Штурмовая группа под командованием майора Артура Орлова выполняла боевую задачу по выявлению, блокированию и уничтожению подразделений националистических батальонов. В ходе наступления его отряд столкнулся с упорным сопротивлением противника, занявшем оборону в хорошо укрепленном опорном пункте. Однако офицер совершил обходной маневр, застал украинских военных врасплох и подорвал его оборону.