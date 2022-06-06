В Таиланде 125-летие дружбы с Россией отметили русскими танцами

Таиланд и Россия отметили 125-летие с момента установления дипломатических и дружественных отношений большим концертом таиландских детских и молодежных танцевальных коллективов, исполнивших русские и тайские народные танцы, передает РИА Новости.

Среди организаторов посольство России в Таиланде, действующая в Бангкоке частная детская и молодежная танцевальная школа «Академия русского танца "Катюша"» и фонд «Русский Мир».

Приветственное слово прозвучало от посла РФ в Таиланде Евгения Томихина и директора департамента искусств министерства культуры Таиланда Киттипхана Пхансувана.

Творческие номера перемежались историческим рассказом на двух языках о дружбе между таиландским и российским народами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Россия и Таиланд планируют восстановить прямое авиасообщение.