Россия и Таиланд хотят восстановить прямое авиасообщение

Россия и Таиланд намерены обсудить восстановление прямых авиарейсов, чтобы повысить поток туристов. Об этом после встречи с министром торговли Таиланда объявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Встреча глав ведомств состоялась на полях форума АТЭС в Таиланде. Стороны также обсудили вопросы экономического сотрудничества и наметили перспективные направления для дальнейшего сотрудничества.

«Одним из вопросов, обсуждаемых в рамках встречи двух министров, стала тема туризма. Министр торговли Таиланда выразил надежду на восстановление туристического потока из России. Стороны <...> выразили общее желание возобновить прямые рейсы между странами для активизации туристического потока», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах министерств транспорта и туризма обеих стран, а также представителями подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.