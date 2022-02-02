В театре имени Джалиля проходит выставка, посвященная истории Шаляпинского фестиваля

В рамках XL Международного фестиваля оперы имени Шаляпина в стенах Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля проходит выставка, посвященная истории проекта. Сегодня состоялась церемония открытия экспозиции.

Фото: © Салават Камалетдинов

Выставка расположилась в зеркальном фойе театра, она представляет собой своеобразную ретроспективу проекта. Теперь каждый, кто посещает фестивальные постановки, перед началом спектакля или во время перерывов сможет глубже погрузиться в историю фестиваля.

«Создателями выставки была проведена огромная работа с архивами, в том числе и с документами 40-летней давности. При создании экспозиции был сделан акцент на этапе становления фестиваля, который пришелся на советский период», — рассказала заведующая литературной частью театра Жанна Мельникова.

Фото: © Салават Камалетдинов

На десяти выставочных стендах расположились эксклюзивные фотографии, исторические афиши, эскизы декораций и костюмов спектаклей, печатные издания, хранящиеся в фондах музея театра. Благодаря им можно проследить этапы развития Шаляпинского фестиваля: его первое проведение, становление, приобретение статуса всероссийского, а позже международного проекта. Здесь же зритель найдет информацию о создателях «фестиваля голосов», выдающихся солистах, некогда принявших участие в проекте, юбилярах театрального сезона и многом другом.

Открытие экспозиции также посетили студенты театрального училища, Казанский клуб любителей оперы, а также участники молодого независимого образования — Ассоциации молодых фанатов искусства. Экскурсия была проведена старшим хранителем музейных фондов театра Галией Акчуриной, а среди присутствующих нашлись и те, кто поделился собственными воспоминаниями о фестивальных днях разных лет.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Когда мы готовили выставку, мы не стали включать в нее развернутые статьи и рецензии. Но нами были отобраны самые яркие цитаты, сказанные о фестивале музыковедами, музыкальными критиками, приглашенными исполнителями и дирижерами в разные годы. На наш взгляд, в них отражено все значение этого проекта», — поделилась Галия Акчурина.

Фото: © Салават Камалетдинов

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.