При Татарском театре оперы и балета запущен проект для молодых фанатов искусства

При участии Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля создана Ассоциация молодых фанатов искусства (АМФИ), посвященная музыкальному театру. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая литературной частью Жанна Мельникова.

«АМФИ – инициатива молодых людей, которые хотели бы знать о театральном искусстве больше. Они заинтересованы в том, чтобы вместе с другими неравнодушными к искусству людьми стать ближе к театральному миру через всевозможные формы коммуникации. Инициатива показалась нам интересной, поэтому мы бы хотели поддержать это начинание», – рассказала о проекте Мельникова.

Участников АМФИ ждут экскурсии по Татарскому музыкальному театру, творческие встречи с театральными деятелями, солистами, режиссерами, а также совместные обсуждения театральных произведений искусства. По задумке встречи будут проходить на разных площадках города.

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