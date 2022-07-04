В Таганроге на границе с Украиной сгорел дом после падения беспилотника

В Таганроге Ростовской области загорелся частный дом после того как на него упал беспилотник, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Дом загорелся в частном секторе, рядом с пожаром обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал, сообщил источник.

В телеграм-канале администрации города сообщили, что «горит крыша частного дома» и что «причины случившегося устанавливаются». Пожар локализован, пострадавших нет.

Таганрог – это ближайший к Украине крупный город на юго-западе Ростовской области.

Напомним, прошлой ночью Белгород подвергся обстрелу, в результате которого по последним данным, погибли пять человек. В нескольких приграничных регионах России введен «желтый» (повышенный) уровень террористической угрозы из-за возможных провокаций со стороны Украины: Белгородской, Курской, Брянской, частично в Воронежской, а также в отдельных районах Крыма и Краснодарского края.