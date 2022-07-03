Три человека погибли в результате ночного ЧП в Белгороде

Ночью в Белгороде была слышна серия громких хлопков. В результате ЧП частично разрушены 11 жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова.

Фото: © очевидцы

В результате происшествия три человека погибли и как минимум четверо пострадали, в том числе ребенок. Есть разрушения в 11 жилых домах на улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Ещё 39 домов повреждены, 5 строений разрушены полностью.

Фото: © очевидцы

На месте работают представители экстренных служб. Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.