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Происшествия
3 июля 2022  09:01
Полина Шевчук

Три человека погибли в результате ночного ЧП в Белгороде

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Три человека погибли в результате ночного ЧП в Белгороде

Ночью в Белгороде была слышна серия громких хлопков. В результате ЧП частично разрушены 11 жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова.

 

Фото: © очевидцы 

В результате происшествия три человека погибли и как минимум четверо пострадали, в том числе ребенок. Есть разрушения в 11 жилых домах на улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Ещё 39 домов повреждены, 5 строений разрушены полностью.

 

Фото: © очевидцы 

На месте работают представители экстренных служб. Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.

 

Фото: © очевидцы 

 

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