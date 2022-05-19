Экологи провели повторную проверку из-за жалобы на пену на Кабане

Жители Приволжского района Казани пожаловались на повторный слив пены в озеро Кабан. На место сегодня выехали инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. О результатах проверки «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Инспекторы вновь выехали по жалобам жителей Казани, которые сообщили еще об одном факте наличия пены в дренажной канаве в Приволжском районе. В ходе выезда экологов пенообразование сегодня не выявили», – отметили в пресс-службе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце апреля инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ уже выезжали по жалобе жителей в Приволжский район. Тогда экологическое обследование территории подтвердило наличие пены в дренажной канаве. С места были отобраны пробы сточной воды. В адрес Комитета внешнего благоустройства Казани был направлен запрос о балансодержателе ливневых и канализационных сетей. Исходя из полученной информации, балансосодержателем является МУП «Городское благоустройство».

«Согласно постановлению Правительства РФ МУП „Городское благоустройство“ подлежит федеральному государственному экологическому надзору. В связи с этим результаты анализов отобранных проб, а также обращения граждан направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования», — отметили в пресс-службе Минэкологии РТ.