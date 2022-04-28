Экологи проводят проверку по факту стекающей пены в озеро Кабан

Казанские экологи проверили информацию о пене в дренажной канаве в Приволжском районе Казани. Жалоба поступила от местных жителей, которые сообщили о загрязнении озера Кабан пенящимся веществом неизвестного происхождения.

Сегодня в соцсетях появилось видео, снятое жительницей Казани по дороге на работу. На кадры попали груды белой пены, которая стекает в озеро Кабан в районе Танкового кольца. Эту же пену ветром разнесло по округе. На месте происшествия побывали казанские экологи.

«Сегодня инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно со специалистами лаборатории выехали по жалобе жителей в Приволжский район Казани. Горожане сообщили о пене в дренажной канаве», - сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Факт наличия пены в дренажной канаве инспекторы подтвердили. Однако источник сброса не выявлен. С места отобраны пробы сточной воды для анализа. Экологи готовят запрос в адрес Комитета внешнего благоустройства Казани, чтобы определить балансодержателя ливневых и канализационных сетей.