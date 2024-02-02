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В связи с выборами МФЦ напомнил о возможностях сервиса «Мобильный избиратель»
Татарстанцы, планирующие отправиться в поездку или командировку, могут выбрать для голосования на выборах Президента РФ в марте этого года любой избирательный участок в другом городе Татарстана или иного региона России. Об этом напомнила сегодня на итоговом совещании МФЦ по РТ в Казани директор учреждения Ленара Музафарова.
«Значимое для граждан всей страны событие предстоит в этом году. В марте будут проходить выборы Президента Российской Федерации. Центры госуслуг уже шестой год участвуют в предвыборной кампании путем оказания услуги Центризбиркома „Мобильный избиратель“», — сказала она.
Во всех офисах МФЦ по Татарстану люди, достигшие 18-летнего возраста и наделенные избирательным правом, могут подать заявление на выбор места голосования не по месту прописки, если в дни проведения выборов они будут находиться за пределами места постоянного проживания.
«Можно выбрать для голосования за кандидатуру Президента России любой избирательный участок в другом городе Татарстана или России. Обращаю внимание, что сделать это нужно заранее. Заявление можно подать в офисы МФЦ с 29 января по 11 марта включительно. Также сервис „Мобильный избиратель“ доступен на портале госуслуг», — пояснила Музафарова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане стартовал «Мобильный избиратель».
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