В связи с выборами МФЦ напомнил о возможностях сервиса «Мобильный избиратель»

Татарстанцы, планирующие отправиться в поездку или командировку, могут выбрать для голосования на выборах Президента РФ в марте этого года любой избирательный участок в другом городе Татарстана или иного региона России. Об этом напомнила сегодня на итоговом совещании МФЦ по РТ в Казани директор учреждения Ленара Музафарова.

«Значимое для граждан всей страны событие предстоит в этом году. В марте будут проходить выборы Президента Российской Федерации. Центры госуслуг уже шестой год участвуют в предвыборной кампании путем оказания услуги Центризбиркома „Мобильный избиратель“», — сказала она.

Во всех офисах МФЦ по Татарстану люди, достигшие 18-летнего возраста и наделенные избирательным правом, могут подать заявление на выбор места голосования не по месту прописки, если в дни проведения выборов они будут находиться за пределами места постоянного проживания.

«Можно выбрать для голосования за кандидатуру Президента России любой избирательный участок в другом городе Татарстана или России. Обращаю внимание, что сделать это нужно заранее. Заявление можно подать в офисы МФЦ с 29 января по 11 марта включительно. Также сервис „Мобильный избиратель“ доступен на портале госуслуг», — пояснила Музафарова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане стартовал «Мобильный избиратель».