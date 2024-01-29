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В Татарстане стартовал «Мобильный избиратель»
Сегодня начался прием заявлений на голосование по технологии «Мобильный избиратель». Этот механизм известен многим татарстанцам. Он позволяет принять участие в выборах по месту своего фактического нахождения, а не по прописке.
Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно с 29 января по 11 марта в МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях, через федеральный портал госулуг (www.gosuslugi.ru). Участковые избирательные комиссии тоже подключатся к приему заявлений по технологии «Мобильный избиратель», но с 6 марта.
«В заявлении необходимо указать адрес того избирательного участка, где избиратель планирует проголосовать на выборах Президента Российской Федерации, – поясняет председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев. – Отмечу, что отнестись к выбору избирательного участка нужно очень серьезно. Если передумать, то процесс отзыва такого заявления может занять до двух календарных дней.
Напомним, выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта».
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