На время акции «Крымская весна» в Казани ограничат движение по ул. Бондаренко

Завтра, 18 марта, в Казани будет частично ограничено движение по ул. Бондаренко. Ограничение коснется участка от пр. Ямашева до ул. Волгоградская. Движение будет закрыто с 14.00 до 20.00, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Закрытие связано с проведением акции «Крымская весна», которая состоится в парке Победы. В этом году мероприятие, посвященное годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России, пройдет под девизом «Россия. Крым. Донбасс» и будет направлено на поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. О начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.

В рамках акции в казанском парке Победы в 17.00 состоится концерт. В нем примут участие ВИА «Волга-Волга», ансамбль «Ворожея», Раяз Фасихов и другие исполнители.