На акции «Крымская весна» в Казани выступят ВИА «Волга-Волга» и ансамбль «Ворожея»

18 марта в Казани состоится патриотическое мероприятие «Крымская весна», посвященное годовщине присоединения к России Крыма и Севастополя.

В этом году мероприятие пройдет под девизом «Россия. Крым. Донбасс» и будет направлено на поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

В рамках «Крымской весны» состоится концерт, который начнется в 17.00. Перед участниками выступят ВИА «Волга-Волга», ансамбль «Ворожея», Раяз Фасихов и другие исполнители.

«„Крымская весна“ продемонстрировала готовность государства защищать своих граждан и национальные интересы, единство российского общества. В этом году „Крымская весна“ пройдет под девизом „Россия. Крым. Донбасс“. Она призвана поддержать вооруженные силы России, осуществляющие специальную войсковую операцию. Акцию в парке Победы уже поддержали многие патриотические общественные объединения, ветеранские и молодежные организации», — говорится в сообщении организаторов.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Выступая перед жителями страны, он отметил, что главная цель российских военных – защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.