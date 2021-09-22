Экологи взяли пробы в озере Ванюшино под Казанью из-за окраски воды в красный цвет

Вода в озере Ванюшино в Татарстане (в поселке Салмачи возле Казани – прим Т.-и) окрасилась в неестественно красный цвет. Экологи оперативно выехали на место и взяли пробы. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«На месте было исследовано содержание кислорода с помощью прибора, в ходе которого было выявлено что его содержание в норме. Также взяты пробы природной воды. Результаты проб будут готовы через семь дней», — сообщила руководитель пресс-службы природоохранного ведомства Лилия Мулюкова.

Стоит отметить, что ранее фотографии озера Ванюшино появились в соцсетях. Местные жители уверены, что причиной происшествия послужил несанкционированный слив химических отходов.

Озеро Ванюшино в поселке Салмачи является природным объектом естественного происхождения. Оно занесено в списки гидрографического справочника «Водные объекты РТ» как озеро без названия.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ